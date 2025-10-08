Серия 5 | 08.10.2025 | 2025

Лікарі 2025 серия 5 от 08.10.2025

Парень получает травму на строительной площадке. Теперь в его теле железный прут, но еще в скорой пациент отказывается от обезболивания. В больнице медики выясняют, что жизненно важные органы не пострадали, но операция все же нужна. Почему же пациент категорически против наркоза? И как будут действовать медики? Покажет сериал Лікарі 2025 серия 5.

Перед еще одним сложным выбором предстанет и другая пострадавшая. Спасая собаку, девушка отморозила себе конечности. Медики вынуждены предложить ей ампутацию. Как на такие страшные новости отреагирует девушка? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Лікарі 2025 серия 5 от 08.10.2025 на сайте СТБ.

