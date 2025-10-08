Проекты
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Один за всіх
Один за всіх
 Сериалы
Сериалы
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Званый ужин
Званый ужин
Все проекты
ua
Лікарі

Video: Лікарі 2025: смотреть онлайн 5 серия от 08.10.2025

Смотреть онлайн сериал Лікарі 2025 5 серия от 08.10.2025. Сериал Лікарі 5 серия 2025 смотреть онлайн от 08 октября 2025 - на сайте СТБ
Смотрите также
Лікарі 2025: смотреть онлайн 5 серия от 08.10.2025
Лікарі

Лікарі 2025 6 серия от 08.10.2025 смотреть онлайн

 Лікарі 2025: смотреть онлайн 5 серия от 08.10.2025
Лікарі

Лікарі 2025 4 серия от 07.10.2025 смотреть онлайн

 Лікарі 2025: смотреть онлайн 5 серия от 08.10.2025
Лікарі

Лікарі 2025 3 серия от 07.10.2025 смотреть онлайн

 Лікарі 2025: смотреть онлайн 5 серия от 08.10.2025
Лікарі

Лікарі 2025 2 серия от 06.10.2025 смотреть онлайн
Лікарі Серия 5 Лікарі 2025 5 серия от 08.10.2025 смотреть онлайн
Серия 5 | 08.10.2025 | 2025

Смотрите онлайн сериал Лікарі 2025 серия 5 от 08.10.2025 на сайте СТБ, чтобы не пропустить самые драматичные истории.

Парень получает травму на строительной площадке. Теперь в его теле железный прут, но еще в скорой пациент отказывается от обезболивания. В больнице медики выясняют, что жизненно важные органы не пострадали, но операция все же нужна. Почему же пациент категорически против наркоза? И как будут действовать медики? Покажет сериал Лікарі 2025 серия 5.

Перед еще одним сложным выбором предстанет и другая пострадавшая. Спасая собаку, девушка отморозила себе конечности. Медики вынуждены предложить ей ампутацию. Как на такие страшные новости отреагирует девушка? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Лікарі 2025 серия 5 от 08.10.2025 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн все серии Лікарі

Смотреть Лікарі 2025

Лікарі 2025 4 серия

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить