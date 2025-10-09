Серія 7 | 09.10.2025 | 2025

Дивіться онлайн серіал Лікарі 2025 серія 7 від 09.10.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся, як страх може впливати на важливі рішення.

Діана незабаром мала переїжджати до США. Її батьки доклали великих зусиль, щоб відправити доньку на навчання за кордон. Однак Діана не хотіла цього і тим більше не хотіла розлучатися зі своїм хлопцем. Та всі плани опинились під загрозою, коли у дівчини стався параліч.

Серіал Лікарі 2025 серія 7 покаже, як Тетяна Вікторівна починає лікування Діани. Жоден діагноз не підтверджується, але стан дівчини поступово покращується. Як таке можливо? Що Діана приховує від батьків? І чому здоров’я дівчини знову опиниться під загрозою? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Лікарі 2025 серія 7 від 09.10.2025 на сайті СТБ.

