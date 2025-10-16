Video: Лікарі 2025: смотреть онлайн 16 серия от 16.10.2025
Смотрите онлайн сериал Лікарі 2025 серия 16 от 16.10.2025 на сайте СТБ и узнайте, кто и почему похитит врача?
Дмитрий Григорьевич берется за лечение нового пациента. Молодой парень травмировался, падая с самоката. Оказалось, он недавно выиграл в лотерею и после этого очень изменился. Смогут ли медики помочь самоуверенному пациенту, который отказывается от лечения? Покажет сериал Лікарі 2025 серия 16.
А Татьяна Викторовна должна лечить в полевых условиях. Рядом с больницей произошло ограбление, и один из преступников получил ранения. Его напарник похитил Татьяну Викторовну. Какая судьба ждет врача? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Лікарі 2025 серия 16 от 16.10.2025 на сайте СТБ.
