Серия 15 | 16.10.2025 | 2025

Смотрите онлайн сериал Лікарі 2025 серия 15 от 16.10.2025 на сайте СТБ и узнайте о лечении самых сложных случаев.

В городе происходит авария. Женщину привозят в больницу в тяжелом состоянии и сразу начинают операцию. Она проходит сложно, но благодаря Тарасу Романовичу жизнь пострадавшей спасают. После этого выясняется, что с женщиной был ребенок. Где сейчас девочка? Покажет сериал Лікарі 2025 серия 15.

Также в медучреждение привозят мальчика. Его укусила собака, и медики вакцинируют его от бешенства. Кроме болезни ребенка Алину Борисовну беспокоят и его отношения с отцом. Сможет ли врач спасти мальчика и помочь ему наладить общение с папой? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Лікарі 2025 серия 15 от 16.10.2025 на сайте СТБ.

