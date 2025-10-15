Серия 14 | 15.10.2025 | 2025

Не пропустите историю, которая поражает до глубины души, – смотрите онлайн сериал Лікарі 2025 серия 14 от 15.10.2025 на сайте СТБ.

Мать находит дочь без сознания в собственной комнате. Девочку срочно доставляют в больницу, где выясняется, что ребенок упал с двухэтажной кровати. Медиков удивляет не только это, но и резкий запах алкоголя от матери. Неужели женщина позволила себе употреблять спиртное вместе с ребенком? Покажет сериал Лікарі 2025 серия 14.

Еще одним пациентом больницы становится молодой человек. Он ведет активный образ жизни и много занимается спортом. Во время очередной пробежки мужчине становится плохо. Что стало причиной недуга? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Лікарі 2025 серия 14 от 15.10.2025 на сайте СТБ.

