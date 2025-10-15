Проекты
Лікарі

Video: Лікарі 2025: смотреть онлайн 13 серия от 15.10.2025

Смотреть онлайн сериал Лікарі 2025 13 серия от 15.10.2025. Сериал Лікарі 13 серия 2025 смотреть онлайн от 15 октября 2025 - на сайте СТБ
Лікарі Серия 13 Лікарі 2025 13 серия от 15.10.2025 смотреть онлайн
Серия 13 | 15.10.2025 | 2025

Смотрите онлайн сериал Лікарі 2025 серия 13 от 15.10.2025 на сайте СТБ и узнайте, больше щемящих человеческих историй.

Школьнице стало плохо прямо на улице. В карете скорой помощи девочку стошнило. Врач Хмара предполагает, что пациентка отравилась. Но девочка не признается, где была и что ела. Как же медикам установить причину отравления? Покажет сериал Лікарі 2025 серия 13.

Также в больницу доставляют молодого и спортивного парня. Он травмировался при падении и никак не приходил в сознание. Алина Борисовна рассматривает разные диагнозы, но пока что тщетно. Какая болезнь портит жизнь молодому парню? И что произойдет, когда он наконец-то придет в себя? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Лікарі 2025 серия 13 от 15.10.2025 на сайте СТБ.

