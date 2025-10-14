Серия 12 | 14.10.2025 | 2025

Смотрите онлайн сериал Лікарі 2025 серия 12 от 14.10.2025 на сайте СТБ и не пропустите историю, которая заставляет заплакать.

В результате стрельбы в бизнес-центре двое мужчин ранены, а одна женщина погибла. Пострадавших срочно доставляют в больницу, где выясняется, что один из них военный. В его вещах детектив находит оружие.

Сериал Лікарі 2025 серия 12 покажет, как медики проводят срочные операции обоим пациентам. Тем временем детектив пытается установить, кто же на самом деле стрелял. Однако из-за плохого состояния мужчин, следователь не может с ними поговорить. Что же на самом деле произошло в тот роковой день? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Лікарі 2025 серия 12 от 14.10.2025 на сайте СТБ.

