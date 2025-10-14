Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Всі проєкти
ru
Лікарі

Video: Лікарі 2025: дивитись онлайн 12 серія від 14.10.2025

Дивіться онлайн серіал Лікарі 2025 12 серія від 14.10.2025. Серіал Лікарі 12 серія 2025 дивитись онлайн від 14 жовтня 2025 - на сайті СТБ
Дивіться також
Лікарі 2025: дивитись онлайн 12 серія від 14.10.2025
Лікарі

Лікарі 2025 11 серія від 14.10.2025 дивитись онлайн

 Лікарі 2025: дивитись онлайн 12 серія від 14.10.2025
Лікарі

Лікарі 2025 10 серія від 13.10.2025 дивитись онлайн

 Лікарі 2025: дивитись онлайн 12 серія від 14.10.2025
Лікарі

Лікарі 2025 9 серія від 13.10.2025 дивитись онлайн

 Лікарі 2025: дивитись онлайн 12 серія від 14.10.2025
Лікарі

Лікарі 2025 8 серія від 09.10.2025 дивитись онлайн
Лікарі Серія 12 Лікарі 2025 12 серія від 14.10.2025 дивитись онлайн
Серія 12 | 14.10.2025 | 2025

Дивіться онлайн серіал Лікарі 2025 серія 12 від 14.10.2025 на сайті СТБ та не пропустіть історію, що змушує заплакати.

У результаті стрілянини у бізнес-центрі двох чоловіків поранено, а одна жінка загинула. Постраждалих терміново доправляють до лікарні, де з’ясовується, що один із них військовий. У його речах детектив знаходить зброю.

Серіал Лікарі 2025 серія 12 покаже, як медики проводять термінові операції обом пацієнтам. Тим часом детектив намагається встановити, хто ж насправді стріляв. Однак через поганий стан чоловіків слідчий не може з ними поговорити. Що ж насправді сталося того фатального дня? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Лікарі 2025 серія 12 від 14.10.2025 на сайті СТБ.

Дивитись онлайн всі серії Лікарі

Дивитися Лікарі 2025

Лікарі 2025 11 серія

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати