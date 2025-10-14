Серія 12 | 14.10.2025 | 2025

Дивіться онлайн серіал Лікарі 2025 серія 12 від 14.10.2025 на сайті СТБ та не пропустіть історію, що змушує заплакати.

У результаті стрілянини у бізнес-центрі двох чоловіків поранено, а одна жінка загинула. Постраждалих терміново доправляють до лікарні, де з’ясовується, що один із них військовий. У його речах детектив знаходить зброю.

Серіал Лікарі 2025 серія 12 покаже, як медики проводять термінові операції обом пацієнтам. Тим часом детектив намагається встановити, хто ж насправді стріляв. Однак через поганий стан чоловіків слідчий не може з ними поговорити. Що ж насправді сталося того фатального дня? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Лікарі 2025 серія 12 від 14.10.2025 на сайті СТБ.

