Лікарі

Video: Лікарі 2025: дивитись онлайн 11 серія від 14.10.2025

Дивіться онлайн серіал Лікарі 2025 11 серія від 14.10.2025. Серіал Лікарі 11 серія 2025 дивитись онлайн від 14 жовтня 2025 - на сайті СТБ
Серія 11 | 14.10.2025 | 2025

Дивіться онлайн серіал Лікарі 2025 серія 11 від 14.10.2025 на сайті СТБ, щоб дізнатися історії нових пацієнтів.

Тарас Романович починає лікувати відразу двох пацієнтів. На інкасаторську машину напали злочинці, і обоє інкасаторів постраждали. Важче поранення отримав друг дитинства Тараса Романовича. Що насторожило лікаря в цих пацієнтах? І що приховують інкасатори? Покаже серіал Лікарі 2025 серія 11.

Ще один пацієнт втратив свідомість прямо посеред дороги. На щастя водій встиг загальмувати й викликав швидку. Медики підозрювали, що в чоловіка запалення апендициту. Однак пацієнт переконаний, що його вирізали ще двадцять років тому. Невже медики помиляються? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Лікарі 2025 серія 11 від 14.10.2025 на сайті СТБ.

