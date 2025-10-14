Video: Лікарі 2025: дивитись онлайн 11 серія від 14.10.2025
Дивіться онлайн серіал Лікарі 2025 серія 11 від 14.10.2025 на сайті СТБ, щоб дізнатися історії нових пацієнтів.
Тарас Романович починає лікувати відразу двох пацієнтів. На інкасаторську машину напали злочинці, і обоє інкасаторів постраждали. Важче поранення отримав друг дитинства Тараса Романовича. Що насторожило лікаря в цих пацієнтах? І що приховують інкасатори? Покаже серіал Лікарі 2025 серія 11.
Ще один пацієнт втратив свідомість прямо посеред дороги. На щастя водій встиг загальмувати й викликав швидку. Медики підозрювали, що в чоловіка запалення апендициту. Однак пацієнт переконаний, що його вирізали ще двадцять років тому. Невже медики помиляються? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Лікарі 2025 серія 11 від 14.10.2025 на сайті СТБ.
Дивитись онлайн всі серії Лікарі
Дивитися Лікарі 2025