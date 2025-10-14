Серія 11 | 14.10.2025 | 2025

Дивіться онлайн серіал Лікарі 2025 серія 11 від 14.10.2025 на сайті СТБ, щоб дізнатися історії нових пацієнтів.

Тарас Романович починає лікувати відразу двох пацієнтів. На інкасаторську машину напали злочинці, і обоє інкасаторів постраждали. Важче поранення отримав друг дитинства Тараса Романовича. Що насторожило лікаря в цих пацієнтах? І що приховують інкасатори? Покаже серіал Лікарі 2025 серія 11.

Ще один пацієнт втратив свідомість прямо посеред дороги. На щастя водій встиг загальмувати й викликав швидку. Медики підозрювали, що в чоловіка запалення апендициту. Однак пацієнт переконаний, що його вирізали ще двадцять років тому. Невже медики помиляються? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Лікарі 2025 серія 11 від 14.10.2025 на сайті СТБ.

