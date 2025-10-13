Проєкти
Холостяк
 Зважені та щасливі
 МастерШеф
 Супермама
 Один за всіх
 Серіали
 К.О.Д
 Сліпа
 ДНК. Свої
 Звана вечеря
Лікарі

Video: Лікарі 2025: дивитись онлайн 10 серія від 13.10.2025

Серіал Лікарі 10 серія 2025 дивитись онлайн від 13 жовтня 2025
Лікарі Серія 10 Лікарі 2025 10 серія від 13.10.2025 дивитись онлайн
Серія 10 | 13.10.2025 | 2025

Дивіться онлайн серіал Лікарі 2025 серія 10 від 13.10.2025 на сайті СТБ та не пропустіть лікування дуже рідкісного випадку.

Швидка допомога поспішає до лікарні. В автівці медики рятують життя молодого хлопця, якого вразила блискавка. Через сильну зливу дорога ускладнюється. Чи встигнуть вони доставити хлопця в лікарню, поки не стало запізно? Покаже серіал Лікарі 2025 серія 10.

Натомість Тетяна Вікторівна береться за значно простіший випадок. На огляд до лікарки приходить безхатько, і вона швидко ставить йому діагноз – грип. Невже все справді так просто? І чому ж тоді пацієнт затримається в лікарні надовго? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Лікарі 2025 серія 10 від 13.10.2025 на сайті СТБ.

