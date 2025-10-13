Серия 10 | 13.10.2025 | 2025

Смотрите онлайн сериал Лікарі 2025 серия 10 от 13.10.2025 на сайте СТБ и не пропустите лечение очень редкого случая.

Скорая помощь спешит в больницу. В машине медики спасают жизнь молодого парня, которого поразила молния. Из-за сильного ливня дорога усложняется. Успеют ли они доставить парня в больницу, пока не стало слишком поздно? Покажет сериал Лікарі 2025 серия 10.

Зато Татьяна Викторовна берется за значительно более простой случай. На осмотр к врачу приходит бездомный, и она быстро ставит ему диагноз – грипп. Неужели все действительно так просто? И почему же тогда пациент задержится в больнице надолго? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Лікарі 2025 серия 10 от 13.10.2025 на сайте СТБ.

