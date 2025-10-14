Video: Лікарі 2025: смотреть онлайн 11 серия от 14.10.2025
Смотрите онлайн сериал Лікарі 2025 серия 11 от 14.10.2025 на сайте СТБ, чтобы узнать истории новых пациентов.
Тарас Романович начинает лечить сразу двух пациентов. На инкассаторскую машину напали преступники, и оба инкассатора пострадали. Более тяжелое ранение получил друг детства Тараса Романовича. Что насторожило врача в этих пациентах? И что скрывают инкассаторы? Покажет сериал Лікарі 2025 серия 11.
Еще один пациент потерял сознание прямо посреди дороги. К счастью водитель успел затормозить и вызвал скорую. Медики подозревали, что у мужчины воспаление аппендицита. Однако пациент убежден, что его вырезали еще двадцать лет назад. Неужели медики ошибаются? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Лікарі 2025 серия 11 от 14.10.2025 на сайте СТБ.
Смотреть онлайн все серии Лікарі
Смотреть Лікарі 2025