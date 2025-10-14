Серия 11 | 14.10.2025 | 2025

Смотрите онлайн сериал Лікарі 2025 серия 11 от 14.10.2025 на сайте СТБ, чтобы узнать истории новых пациентов.

Тарас Романович начинает лечить сразу двух пациентов. На инкассаторскую машину напали преступники, и оба инкассатора пострадали. Более тяжелое ранение получил друг детства Тараса Романовича. Что насторожило врача в этих пациентах? И что скрывают инкассаторы? Покажет сериал Лікарі 2025 серия 11.

Еще один пациент потерял сознание прямо посреди дороги. К счастью водитель успел затормозить и вызвал скорую. Медики подозревали, что у мужчины воспаление аппендицита. Однако пациент убежден, что его вырезали еще двадцать лет назад. Неужели медики ошибаются? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Лікарі 2025 серия 11 от 14.10.2025 на сайте СТБ.

