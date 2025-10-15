Серія 13 | 15.10.2025 | 2025

Дивіться онлайн серіал Лікарі 2025 серія 13 від 15.10.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся, більше щемливих людських історій.

Школярці стало погано прямо на вулиці. У кареті швидкої допомоги дівчинку знудило. Лікар Хмара припускає, що пацієнтка отруїлась. Але дівчинка не зізнається, де була і що їла. Як же медикам встановити причину отруєння? Покаже серіал Лікарі 2025 серія 13.

Також до лікарні доставляють молодого та спортивного хлопця. Він травмувався при падінні й ніяк не приходив до тями. Аліна Борисівна розглядає різні діагнози, але поки що марно. Яка хвороба псує життя молодому хлопцю? І що станеться, коли він нарешті отямиться? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Лікарі 2025 серія 13 від 15.10.2025 на сайті СТБ.

