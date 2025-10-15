Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Всі проєкти
ru
Лікарі

Video: Лікарі 2025: дивитись онлайн 13 серія від 15.10.2025

Дивіться онлайн серіал Лікарі 2025 13 серія від 15.10.2025. Серіал Лікарі 13 серія 2025 дивитись онлайн від 15 жовтня 2025 - на сайті СТБ
Дивіться також
Лікарі 2025: дивитись онлайн 13 серія від 15.10.2025
Лікарі

Лікарі 2025 14 серія від 15.10.2025 дивитись онлайн

 Лікарі 2025: дивитись онлайн 13 серія від 15.10.2025
Лікарі

Лікарі 2025 12 серія від 14.10.2025 дивитись онлайн

 Лікарі 2025: дивитись онлайн 13 серія від 15.10.2025
Лікарі

Лікарі 2025 11 серія від 14.10.2025 дивитись онлайн

 Лікарі 2025: дивитись онлайн 13 серія від 15.10.2025
Лікарі

Лікарі 2025 10 серія від 13.10.2025 дивитись онлайн
Лікарі Серія 13 Лікарі 2025 13 серія від 15.10.2025 дивитись онлайн
Серія 13 | 15.10.2025 | 2025

Дивіться онлайн серіал Лікарі 2025 серія 13 від 15.10.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся, більше щемливих людських історій.

Школярці стало погано прямо на вулиці. У кареті швидкої допомоги дівчинку знудило. Лікар Хмара припускає, що пацієнтка отруїлась. Але дівчинка не зізнається, де була і що їла. Як же медикам встановити причину отруєння? Покаже серіал Лікарі 2025 серія 13.

Також до лікарні доставляють молодого та спортивного хлопця. Він травмувався при падінні й ніяк не приходив до тями. Аліна Борисівна розглядає різні діагнози, але поки що марно. Яка хвороба псує життя молодому хлопцю? І що станеться, коли він нарешті отямиться? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Лікарі 2025 серія 13 від 15.10.2025 на сайті СТБ.

Дивитись онлайн всі серії Лікарі

Дивитися Лікарі 2025

Лікарі 2025 12 серія

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати