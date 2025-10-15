Серія 14 | 15.10.2025 | 2025

Не пропустіть історію, що вражає до глибини душі, – дивіться онлайн серіал Лікарі 2025 серія 14 від 15.10.2025 на сайті СТБ.

Матір знаходить доньку непритомною у власній кімнаті. Дівчинку терміново доставляють в лікарню, де з’ясовується, що дитина впала з двоповерхового ліжка. Медиків дивує не тільки це, а й різкий запах алкоголю від матері. Невже жінка дозволила собі вживати спиртне разом із дитиною? Покаже серіал Лікарі 2025 серія 14.

Ще одним пацієнтом лікарні стає молодий чоловік. Він веде активний спосіб життя і багато займається спортом. Під час чергової пробіжки чоловікові стає погано. Що стало причиною недуги? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Лікарі 2025 серія 14 від 15.10.2025 на сайті СТБ.

