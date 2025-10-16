Серія 15 | 16.10.2025 | 2025

Дивіться онлайн серіал Лікарі 2025 серія 15 від 16.10.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся про лікування найскладніших випадків.

У місті стається аварія. Жінку привозять до лікарні у важкому стані й відразу починають операцію. Вона проходить складно, але завдяки Тарасу Романовичу життя постраждалої рятують. Після цього з’ясовується, що з жінкою була дитина. Де зараз дівчинка? Покаже серіал Лікарі 2025 серія 15.

Також до медзакладу привозять хлопчика. Його вкусила собака, і медики вакцинують його від сказу. Крім хвороби дитини Аліну Борисівну турбують і його стосунки з батьком. Чи зможе лікарка врятувати хлопчика й допомогти йому налагодити спілкування з татом? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Лікарі 2025 серія 15 від 16.10.2025 на сайті СТБ.

