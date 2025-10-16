Серія 16 | 16.10.2025 | 2025

Дивіться онлайн серіал Лікарі 2025 серія 16 від 16.10.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся, хто й чому викраде лікарку?

Дмитро Григорович береться за лікування нового пацієнта. Молодий хлопець травмувався, падаючи із самоката. Виявилось, він нещодавно виграв у лотерею і після цього дуже змінився. Чи зможуть медики допомогти самовпевненому пацієнту, який відмовляється від лікування? Покаже серіал Лікарі 2025 серія 16.

А Тетяна Вікторівна мусить лікувати у польових умовах. Поряд із лікарнею сталося пограбування, і один зі злочинців отримав поранення. Його напарник викрав Тетяну Вікторівну. Яка доля чекає на лікарку? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Лікарі 2025 серія 16 від 16.10.2025 на сайті СТБ.

Дивитись онлайн всі серії Лікарі

Дивитися Лікарі 2025

Лікарі 2025 15 серія