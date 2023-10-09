Черговий лікар 9 серия смотреть онлайн от 09.10.2023

Серия 9 | 09.10.2023 | Сезон 1

Не пропустите сериал Черговий лікар 1 сезон 9 серия от 09.10.2023 – смотрите онлайн на сайте СТБ! В новом эпизоде Гурского обвиняют во врачебной ошибке. Узнайте, кто из близких пациентов поднял на уши всю больницу!

В медицинское учреждение попала женщина с гипертоническим кризом. Во время оказания экстренной помощи врачи введут препарат, от которого у пациентки произойдет анафилактический шок. Муж больной возмутился действиями врачей и поднял шум! Внутреннее расследование зашло в тупик, когда была обнаружена оторванная страница в карточке пациентки, где должна была быть информация о наличии аллергии. Подозрения пали на врача Гурского, который не признал свою причастность к этому преступлению. Неужели кто-то хотел подставить Владимира? Чьих рук это подлое дело? Покажет сериал СТБ Черговий лікар 9 серия от 09.10.2023.

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