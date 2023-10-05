Черговий лікар 8 серия смотреть онлайн от 05.10.2023

Серия 8 | 05.10.2023 | Сезон 1

Смотрите онлайн на сайте СТБ сериал Черговий лікар 8 серия от 05.10.2023! В новой серий вы увидите, как к врачам попадет девочка с редкой болезнью – анальгезией, расстройством, из-за которого человек не может чувствовать физической боли. При этом на теле ребенка врачом Соболем были замечены многочисленные гематомы. Причинил ли кто-то вред юной пациентке? Покажет сериал Черговий лікар 8 серия.

Тем временем в больнице развернется настоящая операция по спасению всего заведения! Мужчина с гранатой без чеки в руке будет угрожать взорвать всех, если Гурский не спасет его сына. Как только не намекал врач об опасности, в которой он оказался в закрытой операционной. Поймет ли его кто-то из коллег? Смогут ли спасти пациентов и медперсонал от трагедии? Напряженная 8 серия сериала Черговий лікар уже на сайте СТБ – не пропустите развязку!

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Смотрите онлайн: сериал Черговий лікар 7 серия от 05.10.2023