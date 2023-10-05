Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Ігри Нескорених
Ігри Нескорених
 Сериалы
Сериалы
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Юрик
Юрик
 Україна має талант
Україна має талант
 Позивний Надія
Позивний Надія
Все проекты
ua
Черговий лікар

Video: Черговий лікар 8 серия смотреть онлайн от 05.10.2023

Сериал Черговий лікар 8 серия от 05.10.2023 смотреть онлайн. Новый сериал Черговий лікар 1 сезон 8 серия уже на сайте СТБ
Смотрите также
Черговий лікар 8 серия смотреть онлайн от 05.10.2023
Черговий лікар

Черговий лікар 7 серия смотреть онлайн от 05.10.2023

 Черговий лікар 8 серия смотреть онлайн от 05.10.2023
Черговий лікар

Черговий лікар 6 серия смотреть онлайн от 04.10.2023

 Черговий лікар 8 серия смотреть онлайн от 05.10.2023
Черговий лікар

Черговий лікар 5 серия смотреть онлайн от 04.10.2023

 Черговий лікар 8 серия смотреть онлайн от 05.10.2023
Черговий лікар

Черговий лікар 4 серия смотреть онлайн от 03.10.2023
Черговий лікар Серия 8 Черговий лікар 8 серия смотреть онлайн от 05.10.2023
Серия 8 | 05.10.2023 | Сезон 1

Смотрите онлайн на сайте СТБ сериал Черговий лікар 8 серия от 05.10.2023! В новой серий вы увидите, как к врачам попадет девочка с редкой болезнью – анальгезией, расстройством, из-за которого человек не может чувствовать физической боли. При этом на теле ребенка врачом Соболем были замечены многочисленные гематомы. Причинил ли кто-то вред юной пациентке? Покажет сериал Черговий лікар 8 серия.

Тем временем в больнице развернется настоящая операция по спасению всего заведения! Мужчина с гранатой без чеки в руке будет угрожать взорвать всех, если Гурский не спасет его сына. Как только не намекал врач об опасности, в которой он оказался в закрытой операционной. Поймет ли его кто-то из коллег? Смогут ли спасти пациентов и медперсонал от трагедии? Напряженная 8 серия сериала Черговий лікар уже на сайте СТБ – не пропустите развязку!

Смотреть онлайн: все сериалы СТБ

Смотрите онлайн: сериал Черговий лікар 7 серия от 05.10.2023

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить