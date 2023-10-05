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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 8 серія дивитись онлайн від 05.10.2023

Серіал Черговий лікар 8 серія від 05.10.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Черговий лікар 1 сезон 8 серія вже на сайті СТБ
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Серія 8 | 05.10.2023 | Сезон 1

Дивіться онлайн на сайті СТБ серіал Черговий лікар 8 серія від 05.10.2023! У новій серій ви побачите, як до лікарів потрапить дівчинка з рідкісною хворобою – анальгезією, розладом, через який людина не може відчувати фізичного болю. При цьому на тілі дитини лікарем Соболем було помічено численні гематоми. Чи завдав хтось шкоди юній пацієнтці? Покаже серіал Черговий лікар 8 серія.

Тим часом у лікарні розгорнеться справжня операція по спасінню всього закладу! Чоловік із гранатою без чеки в руці погрожуватиме підірвати всіх, якщо Гурський не врятує його сина. Як тільки не натякав лікар про небезпеку, в якій він опинився у закритій операційній. Чи зрозуміє його хтось із колег? Чи зможуть врятувати пацієентів та медперсонал від трагедії? Напружена 8 серія серіалу Черговий Лікар уже на сайті СТБ – не пропустіть розв’язку!

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 7 серія від 05.10.2023

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