Черговий лікар 7 серія дивитись онлайн від 05.10.2023

Серія 7 | 05.10.2023 | Сезон 1

Не пропустіть серіал Черговий лікар 7 серія від 05.10.2023 – дивіться онлайн на сайті СТБ!

Юнак, що працює в СТО потрапляє в лікарню з ознаками отруєння. Але його фізичний стан виявляється значно важчим, ніж здалося на перший погляд. У медичному серіалі Черговий лікар 7 серія лікар Мазур наполягає, щоб хлопець зробив рентген, аби з’ясувати, чи має він якусь недугу. Натомість пацієнт всіляко уникає того, аби лікар побачив результати обстеження. Що приховує хлопець? Чи вдасться лікарю Андрію Мазуру порозумітися з норовливим хлопцем? Дізнаєтесь у серіалі Черговий лікар 7 серія від 05.10.2023.

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 6 серія від 04.10.2023