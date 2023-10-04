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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 6 серія дивитись онлайн від 04.10.2023

Серіал Черговий лікар 6 серія від 04.10.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Черговий лікар 1 сезон 6 серія вже на сайті СТБ
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Серія 6 | 04.10.2023 | Сезон 1

Не пропустіть серіал Черговий лікар 6 серія від 04.10.2023 – дивіться онлайн на сайті СТБ!

Хоменко випадково стає свідком розмови Лариси Анатоліївни із Зоєю. Медсестра сватає свою колегу з лаборантом Русланом. Але думки Зої тільки й зайняті лікарем Гурським. Чи побачимо ми зародження кохання чи почуття залишиться нерозділеним? Покаже серіал СТБ Черговий лікар 6 серія.

Нова серія медичної драми Черговий лікар 1 сезон покаже неймовірно зворушливу історію однієї родини. Юному хлопцю необхідна була трансплантація органу, але доля склалася так, що жоден із його батьків, з яким він жив своє життя, не змогли стати донором. Яка правда виявилася в момент прийняття важкого рішення? Дізнайтесь у серіалі Черговий лікар 6 серія від 04.10.2023.

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 5 серія від 04.10.2023

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