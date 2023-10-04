Черговий лікар 6 серия смотреть онлайн от 04.10.2023

Серия 6 | 04.10.2023 | Сезон 1

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Хоменко случайно становится свидетелем разговора Ларисы Анатольевны с Зоей. Медсестра сватает свою коллегу с лаборантом Русланом. Но мысли Зои только и заняты врачом Гурским. Увидим ли мы зарождение любви или чувство останется безответным? Покажет сериал СТБ Черговий лікар 6 серия.

Новая серия медицинской драмы Черговий лікар 1 сезон покажет невероятно трогательную историю одной семьи. Юному парню необходима была трансплантация органа, но судьба сложилась так, что ни один из его родителей, с которым он жил всю свою жизнь, не смогли стать донором. Какая правда проявилась в момент принятия трудного решения? Узнайте в сериале Черговий лікар 6 серия от 04.10.2023.

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