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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 6 серия смотреть онлайн от 04.10.2023

Сериал Черговий лікар 6 серия от 04.10.2023 смотреть онлайн. Новый сериал Черговий лікар 1 сезон 6 серия уже на сайте СТБ
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Черговий лікар 6 серия смотреть онлайн от 04.10.2023
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Черговий лікар Серия 6 Черговий лікар 6 серия смотреть онлайн от 04.10.2023
Серия 6 | 04.10.2023 | Сезон 1

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Хоменко случайно становится свидетелем разговора Ларисы Анатольевны с Зоей. Медсестра сватает свою коллегу с лаборантом Русланом. Но мысли Зои только и заняты врачом Гурским. Увидим ли мы зарождение любви или чувство останется безответным? Покажет сериал СТБ Черговий лікар 6 серия.

Новая серия медицинской драмы Черговий лікар 1 сезон покажет невероятно трогательную историю одной семьи. Юному парню необходима была трансплантация органа, но судьба сложилась так, что ни один из его родителей, с которым он жил всю свою жизнь, не смогли стать донором. Какая правда проявилась в момент принятия трудного решения? Узнайте в сериале Черговий лікар 6 серия от 04.10.2023.

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Смотрите онлайн: сериал Черговий лікар 5 серия от 04.10.2023

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