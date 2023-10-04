Черговий лікар 5 серия смотреть онлайн от 04.10.2023

Серия 5 | 04.10.2023 | Сезон 1

Не пропустите сериал Черговий лікар 5 серия от 04.10.2023 – смотрите онлайн на сайте СТБ! Узнайте, на что побились об заклад лаборант Хоменко и врач Павленко!

В центре сюжета сериала Черговий лікар 1 сезон 5 серия два школьника, которые соревнуются за внимание одноклассницы. Однако, если одному дается все очень легко, потому что он сын состоятельного папы, другому парню растопить сердце красавицы труднее. Но парень не из тех, кто легко сдается, поэтому он решает идти на бои без правил, чтобы заработать деньги. Смотрите, как будет разворачиваться настоящая любовная драма в стенах Киевской больницы скорой помощи. Как врачи отнесутся к наглому школьнику, который не уважает персонал? В конце концов, кого выберет девушка: простого парня с искренними чувствами или кошелек папы одноклассника?

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Смотрите онлайн: сериал Черговий лікар 4 серия от 03.10.2023