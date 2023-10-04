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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 5 серия смотреть онлайн от 04.10.2023

Сериал Черговий лікар 5 серия от 04.10.2023 смотреть онлайн. Новый сериал Черговий лікар 1 сезон 5 серия уже на сайте СТБ
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Черговий лікар 5 серия смотреть онлайн от 04.10.2023
Черговий лікар

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 Черговий лікар 5 серия смотреть онлайн от 04.10.2023
Черговий лікар

Черговий лікар 4 серия смотреть онлайн от 03.10.2023

 Черговий лікар 5 серия смотреть онлайн от 04.10.2023
Черговий лікар

Черговий лікар 3 серия смотреть онлайн от 03.10.2023

 Черговий лікар 5 серия смотреть онлайн от 04.10.2023
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Черговий лікар Серия 5 Черговий лікар 5 серия смотреть онлайн от 04.10.2023
Серия 5 | 04.10.2023 | Сезон 1

Не пропустите сериал Черговий лікар 5 серия от 04.10.2023 – смотрите онлайн на сайте СТБ! Узнайте, на что побились об заклад лаборант Хоменко и врач Павленко!

В центре сюжета сериала Черговий лікар 1 сезон 5 серия два школьника, которые соревнуются за внимание одноклассницы. Однако, если одному дается все очень легко, потому что он сын состоятельного папы,  другому парню растопить сердце красавицы труднее. Но парень не из тех, кто легко сдается, поэтому он решает идти на бои без правил, чтобы заработать деньги. Смотрите, как будет разворачиваться настоящая любовная драма в стенах Киевской больницы скорой помощи. Как врачи отнесутся к наглому школьнику, который не уважает персонал? В конце концов, кого выберет девушка: простого парня с искренними чувствами или кошелек папы одноклассника?

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