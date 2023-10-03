Черговий лікар 4 серия смотреть онлайн от 03.10.2023

Серия 4 | 03.10.2023 | Сезон 1

Сериал Черговий лікар 4 серия от 03.10.2023 покажет новые истории пациентов. Ссора отца и сына переросла в затяжное молчание на годы. Пока отец, профессор университета, в тяжелом состоянии не попал в больницу. Здесь он встретил своего бывшего студента – теперь уже врача Гурского. Диагноз пожилого мужчины неутешительный, в его мозгу нашли опухоль. Теперь Владимир из шкуры вылезет, чтобы только спасти человека, который когда-то в него поверил. Смотрите, какая реакция будет у профессора, когда Гурский позвонит его сыну, чтобы тот наведался к отцу? Поможет ли врач примириться близким людям? Смотрите, чем завершится эта драматическая история! Новый сериал Черговий лікар 1 сезон 4 серия уже на сайте СТБ.

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Смотрите онлайн: сериал Черговий лікар 3 серия от 03.10.2023