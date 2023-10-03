Черговий лікар 4 серія дивитись онлайн від 03.10.2023

Серія 4 | 03.10.2023 | Сезон 1

Серіал Черговий лікар 4 серія від 03.10.2023 покаже нові історії пацієнтів. Сварка батька та сина переросла в затяжну мовчанку на роки. Аж поки батько, професор університету, у важкому стані не потрапив до лікарні. Тут він зустрів свого колишнього студента – тепер уже лікаря Гурського. Діагноз літнього чоловіка невтішний, у його мозку знайти пухлину. Тепер Володимир зі шкури вилізе, аби тільки врятувати людину, яка колись у нього повірила. Дивіться, яка реакція буде в професора, коли Гурський зателефонує його сину, аби той навідався до батька? Чи допоможе лікар примиритися близьким людям? Дивіться, чим завершиться ця драматична історія! Новий серіал Черговий лікар 1 сезон 4 серія вже на сайті СТБ.

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 3 серія від 03.10.2023