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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 3 серія дивитись онлайн від 03.10.2023

Серіал Черговий лікар 3 серія від 03.10.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Черговий лікар 1 сезон 3 серія вже на сайті СТБ
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Серія 3 | 03.10.2023 | Сезон 1

Дивіться продовження неймовірних життєвих історій у серіалі Черговий лікар 3 серія від 03.10.2023.

Фітотерапія може викликати тяжкі ускладнення, якщо приймати трави не за призначенням. У небезпечну для життя ситуацію потрапила літня жінка, яка не приймає синтетичних медикаментів та залюбки п’є цілющий чай із гірських трав. Проте в серіалі Черговий лікар виявиться, що замість користі такий напій приносить тільки проблеми зі здоров’ям. Лікарі Київської лікарні швидкої допомоги з’ясують, яка рослина стала причиною погіршення стану. Хто труїв близьких людей, навіть не підозрюючи про це? Дивіться просто зараз – новий серіал Черговий лікар 1 сезон 3 серія вже на сайті СТБ.

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 2 серія від 02.10.2023

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