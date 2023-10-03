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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 3 серия смотреть онлайн от 03.10.2023

Сериал Черговий лікар 3 серия от 03.10.2023 смотреть онлайн. Новый сериал Черговий лікар 1 сезон 3 серия уже на сайте СТБ
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Черговий лікар 3 серия смотреть онлайн от 03.10.2023
Черговий лікар

Черговий лікар 4 серия смотреть онлайн от 03.10.2023

 Черговий лікар 3 серия смотреть онлайн от 03.10.2023
Черговий лікар

Черговий лікар 2 серия смотреть онлайн от 02.10.2023

 Черговий лікар 3 серия смотреть онлайн от 03.10.2023
Черговий лікар

Черговий лікар 1 серия смотреть онлайн от 02.10.2023
Черговий лікар Серия 3 Черговий лікар 3 серия смотреть онлайн от 03.10.2023
Серия 3 | 03.10.2023 | Сезон 1

Смотрите продолжение невероятных жизненных историй в сериале Черговий лікар 3 серия от 03.10.2023.

Фитотерапия может вызвать тяжелые осложнения, если принимать травы не по назначению. В опасную для жизни ситуацию попала пожилая женщина, которая не принимает синтетических медикаментов и охотно пьет целебный чай из горных трав. Однако в сериале Черговий лікар окажется, что вместо пользы такой напиток приносит только проблемы со здоровьем. Врачи Киевской больницы скорой помощи выяснят, какое растение стало причиной ухудшения состояния. Кто травил близких людей, даже не подозревая об этом? Смотрите прямо сейчас – новый сериал Черговий лікар 1 сезон 3 серия уже на сайте СТБ.

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Смотрите онлайн: сериал Черговий лікар 2 серия от 02.10.2023

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