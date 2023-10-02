Черговий лікар 2 серия смотреть онлайн от 02.10.2023

Серия 2 | 02.10.2023 | Сезон 1

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Врачи Киевской больницы скорой помощи по-настоящему талантливые люди, ведь могут и жизни спасать, и даже преступления раскрывать. Сериал Черговий лікар 2 серия покажет, как команда врачей будет спасать девушку, которая попала в медицинское учреждение с огнестрельными ранениями. За помощью обратился ее знакомый, который имел странный испуганный вид, поэтому первые подозрения пали на него. У врача Гурского возник собственный план, как найти настоящего преступника. Смотрите сами в медицинской мелодраме! Новый сериал Черговий лікар 1 сезон 2 серия уже на сайте СТБ!

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