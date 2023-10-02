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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 2 серія дивитись онлайн від 02.10.2023

Серіал Черговий лікар 2 серія від 02.10.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Черговий лікар 1 сезон 2 серія вже на сайті СТБ
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Черговий лікар 2 серія дивитись онлайн від 02.10.2023
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Черговий лікар Серія 2 Черговий лікар 2 серія дивитись онлайн від 02.10.2023
Серія 2 | 02.10.2023 | Сезон 1

Не пропустіть серіал Черговий лікар 2 серія від 02.10.2023 – дивіться онлайн на сайті СТБ!

Лікарі Київської лікарні швидкої допомоги по-справжньому талановиті люди, адже можуть і життя рятувати, і навіть злочини розкривати. Серіал Черговий лікар 2 серія покаже, як команда лікарів рятуватиме дівчину, яка потрапила до медичного закладу з вогнепальними пораненнями. За допомогою звернувся її знайомий, який мав дивний переляканий вигляд, тож перші підозри впали на нього. У лікаря Гурського виник власний план, як знайти справжнього злочинця. Дивіться самі в медичній мелодрамі! Новий серіал Черговий лікар 1 сезон 2 серія вже на сайті СТБ!

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 1 серія від 02.10.2023

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