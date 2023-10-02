Черговий лікар 1 серія дивитись онлайн від 02.10.2023

Серія 1 | 02.10.2023 | Сезон 1

Серіал Черговий лікар 1 серія від 02.10.2023 познайомить із головними героями та розкаже цікаві життєві історії пацієнтів Київської лікарні швидкої допомоги. Дивіться онлайн на сайті СТБ!

Які надії на кохання має медсестра Зоя, яка по вуха закохана в інтернет-мачо? Стіни лікарні тільки й чують її романтичні бесіди по телефону. Проте, чи дійсно він той, за кого себе видає? Покаже серіал Черговий лікар.

Лікарі стануть свідками, як один із пацієнтів веде подвійне життя, обманюючи жінок. Раптовий діагноз та призначення операції викличе в нього бажання втекти з лікарні, щоб правда не вийшла назовні. Чи візьме гору справедливість? Дізнаєтеся просто зараз у найкращій медичній мелодрамі! Новий серіал Черговий лікар 1 сезон 1 серія вже на сайті СТБ.

Усі серіали СТБ