Черговий лікар 1 серия смотреть онлайн от 02.10.2023

Серия 1 | 02.10.2023 | Сезон 1

Сериал Черговий лікар 1 серия от 02.10.2023 познакомит с главными героями и расскажет интересные жизненные истории пациентов Киевской больницы скорой помощи. Смотрите онлайн на сайте СТБ!

Какие надежды на любовь имеет медсестра Зоя, которая по уши влюблена в интернет-мачо? Стены больницы только и слышат ее романтические беседы по телефону. Однако, действительно ли он тот, за кого себя выдает? Покажет сериал Черговий лікар.

Врачи станут свидетелями, как один из пациентов ведет двойную жизнь, обманывая женщин. Внезапный диагноз и назначение операции вызовет у него желание сбежать из больницы, чтобы правда не вышла наружу. Восторжествует ли справедливость? Узнаете прямо сейчас в лучшей медицинской мелодраме! Новый сериал Черговий лікар 1 сезон 1 серия уже на сайте СТБ.

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