Черговий лікар 5 серія дивитись онлайн від 04.10.2023

Серія 5 | 04.10.2023 | Сезон 1

Не пропустіть серіал Черговий лікар 5 серія від 04.10.2023 – дивіться онлайн на сайті СТБ! Дізнайтеся, на що побилися об заклад лаборант Хоменко та лікар Павленко!

У центрі сюжету серіалу Черговий лікар 1 сезон 5 серія два школяра, які змагаються за увагу однокласниці. Проте, якщо одному дається все дуже легко, бо він син заможного тата, іншому хлопцю розтопити серце красуні важче. Але парубок не з тих, хто легко здається, тому він вирішує йти на бої без правил, аби заробити кошти. Дивіться, як розгортатиметься справжня любовна драма в стінах Київської лікарні швидкої допомоги. Як лікарі поставляться до нахабного школяра, який не поважає персонал? Врешті-решт, кого обере дівчина: простого парубка зі щирими почуттями чи гаманець тата однокласника?

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 4 серія від 03.10.2023