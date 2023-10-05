Черговий лікар 7 серия смотреть онлайн от 05.10.2023

Серия 7 | 05.10.2023 | Сезон 1

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Юноша, работающий в СТО попадает в больницу с признаками отравления. Но его физическое состояние оказывается значительно тяжелее, чем показалось на первый взгляд. В медицинском сериале Черговий лікар 7 серия врач Мазур настаивает, чтобы парень сделалрентген для выяснения, есть у него какая-то болезнь. Зато пациент всячески избегает того, чтобы врач увидел результаты обследования. Что скрывает парень? Удастся ли врачу Андрею Мазуру прийти к взаимопониманию со строптивым парнем? Узнаете в сериале Черговий лікар 7 серия от 05.10.2023.

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