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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 7 серия смотреть онлайн от 05.10.2023

Сериал Черговий лікар 7 серия от 05.10.2023 смотреть онлайн. Новый сериал Черговий лікар 1 сезон 7 серия уже на сайте СТБ
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Черговий лікар 7 серия смотреть онлайн от 05.10.2023
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 Черговий лікар 7 серия смотреть онлайн от 05.10.2023
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Серия 7 | 05.10.2023 | Сезон 1

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Юноша, работающий в СТО попадает в больницу с признаками отравления. Но его физическое состояние оказывается значительно тяжелее, чем показалось на первый взгляд. В медицинском сериале Черговий лікар 7 серия врач Мазур настаивает, чтобы парень сделалрентген для выяснения, есть у него какая-то болезнь. Зато пациент всячески избегает того, чтобы врач увидел результаты обследования. Что скрывает парень? Удастся ли врачу Андрею Мазуру прийти к взаимопониманию со строптивым парнем? Узнаете в сериале Черговий лікар 7 серия от 05.10.2023.

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