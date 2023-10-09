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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 9 серія дивитись онлайн від 09.10.2023

Серіал Черговий лікар 9 серія від 09.10.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Черговий лікар 1 сезон 9 серія вже на сайті СТБ
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Серія 9 | 09.10.2023 | Сезон 1

Не пропустіть серіал Черговий лікар 1 сезон 9 серія від 09.10.2023 – дивіться онлайн на сайті СТБ! У новому епізоді Гурського обвинувачують у лікарській помилці. Дізнайтеся, хто з близьких пацієнтів підняв на вуха всю лікарню!

У медичний заклад потрапила жінка з гіпертонічним кризом. Під час надання екстреної допомоги лікарі введуть препарат, від якого в пацієнтки станеться анафілактичний шок. Чоловік хворої обурився діями лікарів і підняв галас! Внутрішнє розслідування зайшло в кут, коли було виявлено відірвану сторінку в карточці пацієнтки, де мала б бути інформація про наявність алергії. Підозри пали на лікаря Гурського, який не визнав своєї причетності до цього злочину. Невже хтось хотів підставити Володимира? Чиїх рук ця підла справа? Покаже серіал СТБ Черговий лікар 9 серія від 09.10.2023.

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