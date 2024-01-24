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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 5 сезон 9 серия смотреть от 24.01.2024

Сериал Черговий лікар 5 сезон 9 серия от 24.01.2024 смотреть онлайн. Черговий лікар 5 сезон 9 серия смотрите на сайте СТБ
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Серия 9 | 24.01.2024 | Сезон 5

Смотрите онлайн Черговий лікар 5 сезон 9 серия от 24.01.2024 на сайте СТБ! Врач Павленко будет заниматься здоровьем маленькой пациентки, которая попала в больницу с переломом руки и обвиняет в травме своего тренера. Якобы тренер это сделал намеренно, чтобы вместо Аллы отправить на чемпионат свою любимицу Иру. Дело приобретает криминальный характер, когда за это берется следователь Сорока. Смотрите больше в сериале СТБ Черговий лікар 5 сезон.

Главный врач сообщил Надежде Григорьевне новость: отныне с ней будет сотрудничать медсестра Анна Иосифовна. Но куда делся медбрат Родюк? Неужели его уволили? Покажет новый эпизод сериала Черговий лікар. Не пропустите!

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