Серія 9 | 24.01.2024 | Сезон 5

Дивіться онлайн Черговий лікар 5 сезон 9 серія від 24.01.2024 на сайті СТБ! Лікар Павленко займатиметься здоров’ям маленької пацієнтки, яка потрапила до лікарні з переломом руки та обвинувачує в травмі свого тренера. Нібито тренер це зробив навмисно, аби замість Алли відправити на чемпіонат свою улюбленицю Іру. Справа набирає кримінального характеру, коли за це береться слідчий Сорока. Дивіться більше в серіалі СТБ Черговий лікар 5 сезон.

Головний лікар повідомив Надії Григорівні новину: відтепер із нею співпрацюватиме медсестра Ганна Йосипівна. Але куди дівся медбрат Родюк? Невже його звільнили? Покаже новий епізод серіалу Черговий лікар. Не пропустіть!

Дивитися онлайн: Всі серіали СТБ

Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 4 сезон 8 серія від 24.01.2024