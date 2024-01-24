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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 5 сезон 9 серия смотреть от 24.01.2024

Сериал Черговий лікар 5 сезон 9 серия от 24.01.2024 смотреть онлайн. Черговий лікар 5 сезон 9 серия смотрите на сайте СТБ
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Серія 9 | 24.01.2024 | Сезон 5

Дивіться онлайн Черговий лікар 5 сезон 9 серія від 24.01.2024 на сайті СТБ! Лікар Павленко займатиметься здоров’ям маленької пацієнтки, яка потрапила до лікарні з переломом руки та обвинувачує в травмі свого тренера. Нібито тренер це зробив навмисно, аби замість Алли відправити на чемпіонат свою улюбленицю Іру. Справа набирає кримінального характеру, коли за це береться слідчий Сорока. Дивіться більше в серіалі СТБ Черговий лікар 5 сезон.

Головний лікар повідомив Надії Григорівні новину: відтепер із нею співпрацюватиме медсестра Ганна Йосипівна. Але куди дівся медбрат Родюк? Невже його звільнили? Покаже новий епізод серіалу Черговий лікар. Не пропустіть!

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