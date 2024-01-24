Серія 8 | 24.01.2024 | Сезон 5

Дивіться онлайн Черговий лікар 5 сезон 8 серія від 24.01.2024 на сайті СТБ! Лікарі рятуватимуть після теплового удару дівчину, яку, нібито мати залишила в закритій автівці. А в сусідній палаті лежатиме її мама, яку знайшли непритомною зі струсом мозку та інтонсикацією. Що сталося в цій родині? Розбиратиметься лікар Добривечір разом зі слідчим Сорокою.

Тим часом у застряглому ліфті чекають на допомогу Іродіада Максимівна з медсестрою Бужук. За пару хвилин до техаварії Лариса Анатоліївна намагалася переконати заступницю дозволити медперсоналу відпочити хоча б у законний вихідний і навіть запросила з усіма колегами до себе на дачу на шашлики. Чи вдасться старшій медсестрі достукатися до Іродіади? Тим паче, бігти заступниці вже нікуди… Дивіться Черговий лікар 5 сезон 8 серія та дізнайтеся!

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