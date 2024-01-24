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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 5 сезон 8 серия смотреть от 24.01.2024

Сериал Черговий лікар 5 сезон 8 серия от 24.01.2024 смотреть онлайн. Черговий лікар 5 сезон 8 серия смотрите на сайте СТБ
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Серия 8 | 24.01.2024 | Сезон 5

Смотрите онлайн Черговий лікар 5 сезон 8 серия от 24.01.2024 на сайте СТБ! Врачи будут спасать после теплового удара девушку, которую, якобы мать оставила в закрытой машине. А в соседней палате будет лежать ее мама, которую нашли без сознания с сотрясением мозга и интоксикацией. Что произошло в этой семье? Разбираться будет врач Добрыйвечер вместе со следователем Сорокой.

Тем временем в застрявшем лифте ждут помощи Иродиада Максимовна с медсестрой Бужук. За пару минут до техаварии Лариса Анатольевна пыталась убедить заместительницу позволить медперсоналу отдохнуть хотя бы в законный выходной и даже пригласила со всеми коллегами к себе на дачу на шашлыки. Удастся ли старшей медсестре достучаться до Иродиады? Тем более, бежать заместительнице уже некуда… Смотрите Черговий лікар 5 сезон 8 серия и узнайте!

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