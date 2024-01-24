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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 5 сезон 7 серия смотреть от 24.01.2024

Сериал Черговий лікар 5 сезон 7 серия от 24.01.2024 смотреть онлайн. Черговий лікар 5 сезон 7 серия смотрите на сайте СТБ
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Серия 7 | 24.01.2024 | Сезон 5

Смотрите онлайн Черговий лікар 5 сезон 7 серия от 24.01.2024 на сайте СТБ! В новом эпизоде медики больницы пытаются успокоить Ивана Петровича, который на иголках с самого утра из-за проигрыша любимой футбольной команды. Одна только Иродиада Максимовна продолжает строить козни для того, чтобы воспользоваться пылкостью характера главного врача и сдвинуть его с должности.

Для этого заместитель приводит к Ковалюку важного пациента, который пришел по рекомендации от самого министерства. Вот в чем загвоздка: этот человек тот самый арбитр, который и вынес несправедливое решение относительно Днепра, по мнению Ивана Петровича. Смотрите больше в сериале Черговий лікар 5 сезон 7 серия.

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