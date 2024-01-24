Серія 7 | 24.01.2024 | Сезон 5

Дивіться онлайн Черговий лікар 5 сезон 7 серія від 24.01.2024 на сайті СТБ! У новому епізоді медики лікарні намагаються заспокоїти Івана Петровича, який на голках із самого ранку через програш улюбленого футбольної команди. Одна тільки Іродіада Максимівна продовжує будувати підступи для того, аби скористатися палкістю характеру головного лікаря та зсунути його з посади.

Для цього заступниця приводить до Ковалюка важливого пацієнта, який прийшов за рекомендацією від самого міністерства. От у чому причина: цей чоловік той самий арбітр, який і виніс несправедливе рішення щодо Дніпра, за думкою Івана Петровича. Дивіться більше в серіалі Черговий лікар 5 сезон 7 серія.

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