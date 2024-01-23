Серія 6 | 23.01.2024 | Сезон 5

Дивіться онлайн Черговий лікар 5 сезон 6 серія від 23.01.2024! Іродіада Максимівна не в дусі – Хоменко вислухав догану, а Софі взагалі отримала застереження щодо звільнення. Чому медсестра весь день потрапляє в неприємності? І до чого тут зірки? Дізнайтеся після перегляду нової серії!

Слідчий Сорока разом із лікарем Добривечір займатиметься дивною справою про ранкову пробіжку дівчини, яка завершилася серцевим нападом. Снайпер бачив жертву під прицілом і в слушний момент зробив постріл дротиком із небезпечною речовиною. Дізнайтеся більше про кримінальну справу в серіалі Черговий лікар 5 сезон 6 серія на сайті СТБ!

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 4 сезон 5 серія від 23.01.2024