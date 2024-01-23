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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 5 сезон 5 серия смотреть от 23.01.2024

Сериал Черговий лікар 5 сезон 5 серия от 23.01.2024 смотреть онлайн. Черговий лікар 5 сезон 5 серия смотрите на сайте СТБ
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Серія 5 | 23.01.2024 | Сезон 5

Дивіться онлайн Черговий лікар 5 сезон 5 серія від 23.01.2024! Леся та Мар’яна влаштували цікаву фотосесію в розпал робочого дня, а лікар Гурський лікуватиме представника мафії. Дізнайтеся, чому пацієнт Володимира Юрійовича збирався втекти з лікарні в Колумбію?

Фотографії дівчат викликали захоплення в інтернеті настільки, що їх почали розбирати по фотобанкам та навіть пропонувати використання для реклами магазину для дорослих. Проте така популярність Лесі та Мар’яні не в радість. Усе, що вони хочуть, – видалити всі фото з інтернету, що майже неможливо. Що придумає Хоменко, аби допомогти колегам? Більше про життя улюблених героїв дивіться в медичному серіалі Черговий лікар на сайті СТБ!

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 4 сезон 4 серія від 23.01.2024

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