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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 5 сезон 5 серия смотреть от 23.01.2024

Сериал Черговий лікар 5 сезон 5 серия от 23.01.2024 смотреть онлайн. Черговий лікар 5 сезон 5 серия смотрите на сайте СТБ
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Серия 5 | 23.01.2024 | Сезон 5

Смотрите онлайн Черговий лікар 5 сезон 5 серия от 23.01.2024! Леся и Марьяна устроили интересную фотосессию в разгар рабочего дня, а врач Гурский будет лечить представителя мафии. Узнайте почему пациент Владимира Юрьевича собирался сбежать из больницы в Колумбию?

Фотографии девушек вызвали восхищение в интернете настолько, что их начали разбирать по фотобанкам и даже предлагать использование для рекламы магазина для взрослых. Однако такая популярность Лесе и Марьяне не в радость. Все, что они хотят, – удалить все фото из интернета, что почти невозможно. Что придумает Хоменко, чтобы помочь коллегам? Больше о жизни любимых героев смотрите в медицинском сериале Черговий лікар на сайте СТБ!

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Смотрите онлайн: сериал Черговий лікар 4 сезон 4 серия от 23.01.2024

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