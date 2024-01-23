Серия 4 | 23.01.2024 | Сезон 5

Смотрите онлайн Черговий лікар 5 сезон 4 серия от 23.01.2024 на сайте СТБ! Леся находится в крайне тяжелом состоянии, ее жизнь висит на волоске и коллеги пытаются спасти ее от смерти. Девушка подхватила инфекцию в больнице, и теперь ее спасение зависит от того, сможет ли Иродиада найти антибиотик, которого нет в Украине. Будет ли счастливый конец у этой истории? Покажет Черговий лікар 5 сезон 4 серия.

Между тем, врач Добрыйвечер будет помогать следователю Сороке раскрыть преступление, к которому, вероятно, причастен его пациент. Больше подробностей – в медицинском сериале СТБ Черговий лікар!

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