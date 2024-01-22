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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 5 сезон 3 серия смотреть от 22.01.2024

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Серия 3 | 22.01.2024 | Сезон 5

Смотрите онлайн Черговий лікар 5 сезон 3 серия от 22.01.2024! Иродиада Максимовна перед своим отпуском дает Ларисе Анатольевне супер задание: следить за ее растением в кабинете. Однако, медсестра закрутилась в рабочих делах и совсем забыла об этой просьбе. А вместо цветка теперь сухостой… Удастся ли Бужук выйти сухой из воды? Покажет новый эпизод медицинского сериала СТБ.

Врач Соболь в это время будет заниматься очень слабой пациенткой, которую нашли без сознания под подъездом. Девушка должна была в воскресенье пойти на прогулку, зато оказалась дома у неизвестных людей на несколько дней. Самое трудное в этом деле, что пациентка ничего не помнит. Смотрите, как детектив Сорока вместе с врачами установят правду в сериале Черговий лікар 3 серия.

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Смотрите онлайн: сериал Черговий лікар 5 сезон 2 серия от 22.01.2024

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