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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 5 сезон 2 серия смотреть от 22.01.2024

Сериал Черговий лікар 5 сезон 2 серия от 22.01.2024 смотреть онлайн. Черговий лікар 5 сезон 2 серия смотрите на сайте СТБ
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Серия 2 | 22.01.2024 | Сезон 5

Смотрите онлайн Черговий лікар 5 сезон 2 серия от 22.01.2024. В больницу госпитализируют известного в прошломжурналиста-расследователя с побоями после нападения. Мужчина отказывается подавать заявление в полицию. Кого он прикрывает и что скрывает? Как кардинально изменилась его жизнь, что он стал фасовщиком на заводе? Узнайте больше об интересной истории пациента в медицинской драме Черговий лікар.

Тем временем врач Гурский и Добрыйвечер открыли огонь друг против друга. А соревнуются они за отгул, который должен дать главный врач только одному работнику. Какие методы борьбы выберут коллеги? Увидите во 2 серии сериала Черговий лікар.

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Смотрите онлайн: сериал Черговий лікар 5 сезон 1 серия от 22.01.2024

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