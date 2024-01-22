Серия 1 | 22.01.2024 | Сезон 5

Смотрите онлайн Черговий лікар 5 сезон 1 серия от 22.01.2024! Новый сезон начнется с новых испытаний для врачей. Врачи не только будут помогать следствию установить истину в уголовных делах, но и преодолевать ежедневные трудности. Так, Иродиада Максимовна в 1 серии 5 сезона будет пытаться найти контроль над своим страхом подхватить инфекцию. Больше об этом в сериале СТБ!

Тем временем, врач Павленко занимается пациентами после взрыва в кафе. Одна из них пришла в больницу самостоятельно, ей станет внезапно плохо, но она отрицает, что была в кафе в тот злосчастный момент. Почему ее муж будет делать все, чтобы доказать, что его жены в кафе не было? Что они скрывают? Этим делом займется следователь Сорока. Что он узнает? Покажет Черговий лікар 5 сезон 1 серия.

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