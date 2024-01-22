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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 5 сезон 1 серия смотреть от 22.01.2024

Сериал Черговий лікар 5 сезон 1 серия от 22.01.2024 смотреть онлайн. Черговий лікар 5 сезон 1 серия смотрите на сайте СТБ
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Серія 1 | 22.01.2024 | Сезон 5

Дивіться онлайн Черговий лікар 5 сезон 1 серія від 22.01.2024! Новий сезон розпочнеться з нових випробувань для лікарів. Лікарі не тільки допомогатимуть слідству встановити істину в кримінальних справах, а й долатимуть щоденні труднощі. Так, Іродіада Максимівна в 1 серії 5 сезону буде намагатися знайти контроль над своїм страхом підхопити інфекцію. Більше про це в серіалі СТБ!

Тим часом лікарка Павленко займається пацієнтами після вибуху в кафе. Одна з них прийшла до лікарні самотужки, їй стане раптово зле, але вона заперечує, що була в кафе в той злощасний момент. Чому її чоловік буде робити все, щоб довести, що його дружини в кафе не було? Що вони приховують? Цієї справою займеться слідчий Сорока. Що він дізнається? Покаже Черговий лікар 5 сезон 1 серія.

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