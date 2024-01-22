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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 5 сезон 2 серия смотреть от 22.01.2024

Сериал Черговий лікар 5 сезон 2 серия от 22.01.2024 смотреть онлайн. Черговий лікар 5 сезон 2 серия смотрите на сайте СТБ
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Серія 2 | 22.01.2024 | Сезон 5

Дивіться онлайн Черговий лікар 5 сезон 2 серія від 22.01.2024! До лікарні госпіталізують відомого в минулому журналіста-розслідувача з побоями після нападу. Чоловік відмовляється подавати заяву в поліцію. Кого він прикриває та що приховує? Як кардинально змінилося його життя, що він став фасувальником на заводі? Дізнайтеся більше про цікаву історію пацієнта в медичній драмі Черговий лікар.

Тим часом лікарі Гурський та Добривечір відкрили вогонь один по одному. А змагаються вони за відгул, який має дати головний лікар лише одному працівнику. Які методи боротьби оберуть колеги? Побачите в 2 серії серіалу Черговий лікар.

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 5 сезон 1 серія від 22.01.2024

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