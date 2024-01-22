Серія 3 | 22.01.2024 | Сезон 5

Дивіться онлайн Черговий лікар 5 сезон 3 серія від 22.01.2024! Іродіада Максимівна перед своєї відпускою дає Ларисі Анатоліївні супер завдання: слідкувати за її рослиною в кабінеті. Проте, медсестра закрутилася в робочих справах та зовсім забула про це прохання. А замість квітки тепер сухостій… Чи вдасться Бужук вийти сухою з води? Покаже новий епізод медичного серіалу СТБ.

Лікарка Соболь у цей час займатиметься дуже слабкою пацієнткою, яку знайшли без тями під під’їздом. Дівчина мала в неділю піти на прогулянку, натомість опинилася вдома в невідомих людей на декілька днів. Найважче в цій справа, що пацієнтка нічого не пам’ятає. Дивіться, як детектив Сорока разом із лікарями встановлять правду в серіалі Черговий лікар 3 серія.

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 4 сезон 5 серія від 22.01.2024